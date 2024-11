Erről a Zala Vármegyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője, dr. Németh Eszter tájékoztatta lapunkat. Mint írja: a vádlott 2024. április 30-án éjszaka, ittas állapotban tudta meg, hogy volt élettársa új kapcsolatot létesített. A hírtől indulatossá vált, s bosszút akart állni, ezért szintén ittas barátjával – egy 40 éves keszthelyi férfivel – megkeresték a városban a volt élettárs új kapcsolatának személygépkocsiját, amelynek kerekeit csavarhúzóval kiszúrták, visszapillantó tükreit letörték, illetve ablaktörlő karjait és lapátjait is megrongálták. A vádlottak a rendszámtáblákat is leszakították, majd azokat meghajlítva az árokba dobták. A személygépkocsiban több mint 200 ezer forint kár keletkezett. A keszthelyi járási ügyészség rongálás vétsége miatt emelt vádat a két férfivel szemben, s egyben pénzbüntetés kiszabását is indítványozta.