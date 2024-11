A rendőrség vasárnap 18.10 körül kapott bejelentést arról, hogy az M7-es autópálya Balaton felé vezető oldalán a 33. kilométerszelvénynél egy autó a leállósávban áll, és egy nő tartózkodik ott hiányos öltözetben. Szemtanúk látni vélték azt is, hogy a félmeztelen nő a leállósávon feküdt. A közösségi oldali bejegyzésből az is kiderül, a 112-n azt mondták, hogy több bejelentés is érkezett, és kiküldték a rendőröket.

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata a feol.hu-val közölte, az eset kapcsán rendőri intézkedés nem történt.

