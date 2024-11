Több intézményt is érintett 2 perce

Bombariadó volt reggel Nagykanizsán

Megerősítették a rendőrök, hogy bombariadó volt csütörtökön reggel Nagykanizsán. A telefonáló az értesülés szerint azt is mondta, hogy keszthelyi intézményekben is bombát helyezett el. A bombariadóról somogyi társlapunk számolt be először.

A sonline.hu írta meg a bombariadó hírét: hajnali 5 óra 23 perckor érkezett bejelentés a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába, hogy nagykanizsai és keszthelyi intézményekben bomba van. A rendőrök azonnal az érintett helyszínekre vonultak, és szakképzett bombakutatókkal, valamint robbanószer-kereső kutya segítségével átvizsgálták az épületeket. Azt nem közölték a rendőrök, hogy az épületekben találtak volna bombát. A rendőrség közveszéllyel fenyegetés bűntett elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen elkövetővel szemben nyomozást indított.

Nagykanizsa esetében úgy tudjuk, a bíróságot és a városházát is magában foglaló épületet érte a fenyegetés. Kérdéseinket mi is feltettük a rendőrségnek, amint választ kapunk, frissítjük cikkünket. Forrás: sonline.hu

