A házba minimálisan füst áramlott vissza, illetve a kályha melletti bútor oldala is izzani kezdett. A zalaegerszegi hivatásos tűzoltók az izzást megszüntették, majd az égésterméket is eltávolították a kéményből, azt a szabadban vízsugárral oltották el. A tűzoltók a kémény környezetének átvizsgálása során a stukatúros mennyezetben is találtak egy kisebb beizzást, ezért a mennyezetet megbontották, majd puttonyfecskendővel megszüntették az izzást.