A bíróság arról tájékoztatott, hogy a vád szerint a vádlottat 2020. szeptember 13-án hajnalban a nagykanizsai kórházban rendőri intézkedés alá vonták, mert korábban ittasan közlekedési balesetet szenvedett. A bírósági tárgyalás az ezután történteket vizsgálja.

Bírósági tárgyalás: rendőröket becsmérelt a vádlott

Fotó: Illusztráció/ZH

Mivel a férfi a kiérkező rendőrökkel nem akart együttműködni, indulatosan viselkedett, folyamatosan becsmérelte – „köcsögnek, csicskának” nevezte – őket, ezért a helyszínre erősítést kértek. A kiérkező rendőröket a vádlott egyből szidni kezdte, azt üvöltözte, hogy tőle senki nem fog vért venni. Ekkor már a testvére és ismerőse is nyugtatni próbálták, ő azonban megpróbálta elhagyni a helyszínt, majd a földre vetette magát. Az őt megbilincselő rendőrt azzal fenyegette meg, hogy „megkereslek, megdöglesz, … álmodban töröm rád az ajtót, mikor alszol, megölöm a családodat”. Ezután a vádlott az őt vérvételre kísérőket tovább szidta, fenyegette. Pár nappal később a vádlottat megbilincselő rendőr aznapi szolgálatát követően egy nagykanizsai dohányboltban beszélgetett kollégájával. Ide tért be a vádlott is és a történtek folytatásaként közölte a sértettel, „ha felépülök, megkereslek és lejátsszuk egy az egyben, nem úszod meg!”

Az ügyben elsőfokú nyilvános folytatólagos tárgyalás, a tanúk kihallgatása várható.