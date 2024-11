2023 azonos időszakában 8, míg az egészet évet tekintve 11 baleset végződött halálesettel tavaly, ismertette összehasonlításképp beszámolójában Anti András rendőr alezredes, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetője a baleset-megelőzési bizottság ülésén. Tavaly összesen 377 közlekedési baleset járt személyi sérüléssel, míg idén október végéig 380, amelyből 248 végződött könnyű, 113 súlyos sérüléssel és 19 halálos kimenettel. A személyi sérüléssel járó balesetek száma a járvány évei alatt csökkentek, hosszabb távon azonban kiegyenlítődést mutatnak, mondta el.

A Zala Vármegyei Baleset-megelőzési Bizottság ülésén Anti András rendőr alezredes ismertette az idén október végéig előforduló balesetek számát és okait

Fotó: Antal Lívia

Baleset-megelőzési bizottság ülésén a balesetek okozóiról

Hosszú évtizedek óta toronymagasan vezetnek a személygépkocsi vezetők, ez idén sincs másképp. Második helyre 14-15 éve jöttek fel a kerékpárosok, akiket azóta sem sikerült onnan kiszorítani, és harmadik helyen állnak a tehergépkocsi-vezetők. Örvendetes tény, hogy a gyalogos okozók száma az országos átlagnál is jóval alacsonyabb. Az életkor szerinti megoszlásban a 41 év, illetve a 61 év feletti okozók száma emelkedett jelentősen idén.

A balesetek okaiban továbbra is vezet a gyorshajtás

A közúti balesetek, illetve a halálos kimenetelűek esetében is az abszolút és a relatív gyorshajtás a leggyakoribb ok. Második helyen az elsőbbségadás meg nem adása áll, annak ellenére, hogy az már szabálysértési feljelentéssel jár. A kanyarodási szabályok meg nem adása a harmadik helyen áll. Anti András pozitívumként említette meg azt, hogy az ittasság egyre kevesebbszer szerepel okként a balesetekben, ami a rendőrségi ellenőrzések fokozásának tudható be. Arról is beszámolt, hogy az úthálózat megoszlása szerint a legtöbb baleset a lakott területeken, a nagyobb városok belterületi útjain fordul elő. A legkevesebb baleset az autópályák vármegyei szakaszain történik.