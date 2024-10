A témában Sznopek Veronika rendőr őrnagy, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivőjével beszélgettünk. Elmondta: az autóvezetés már önmagában is egy rendkívüli koncentrációt igénylő tevékenység, amely mellett komoly veszélyforrásként jelentkezik a közlekedés közbeni mobilhasználat.

Sznopek Veronika: "A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomatékosan kéri a gépkocsivezetőket, hogy tartsák be az előírásokat, ne sodorják veszélybe magukat és a többi közlekedőt"

Fotó: Pezzetta Umberto

Vezetés közben filmet néznek a telefonon?

– A mobilozás már rég nem csak a klasszikus, kézben tartott, fülhöz emelt telefonnal való beszélgetésről szól – hangsúlyozta. – Az egyszerű szöveges üzenetek vezetés közbeni írásán, illetve olvasásán is túl vagyunk már. Vannak olyan sofőrök, akik vezetés közben csetelnek, a közösségi oldalakon barangolnak, a navigációs applikációkon osztanak meg információkat vagy akár filmet néznek. Teszik ezt annak ellenére, hogy a KRESZ szerint a gépjárművezetőknek és a kerékpárosoknak is tilos.

Annyira elvonja a figyelmet a telefon, hogy a sofőr vakon haladhat

Ha eddig még valakinek nem lett volna világos, Sznopek Veronika kifejtette miért veszélyes ez a tevékenység. Mert ilyenkor a sofőrök figyelme csökken, kevésbé képesek a környezetükre figyelni. Ijesztően hangzik, de több másodpercig is tulajdonképpen vakon haladhat a kocsi, akár egy focipályányi távolságot is megtehet ez idő alatt úgy, hogy közben a sofőr bármit is látna a környezetéből. Emellett jellemzően lassabban reagálnak a közúti jelzésekre, illetve egyes jelzőtáblákat észre sem vesznek, továbbá növekedhet a fékezési késedelmi idő is. A kerékpárosok pedig nem képesek az irányukat jelezni, könnyen ráfuthatnak az előttük lévő autókra.

Ne sodorják veszélybe a többi közlekedőt!

– A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomatékosan kéri a gépkocsivezetőket, hogy tartsák be az előírásokat, ne sodorják veszélybe magukat és a többi közlekedőt – hangsúlyozta. – Ne feledjék, mindannyiunk közös érdeke, hogy kevesebben sérüljenek meg vagy veszítsék életüket az utakon! A KRESZ ugyan nem tiltja a gyalogos közlekedők számára a mobiltelefon használatot, de azt előírja, hogy csak akkor léphetnek az úttestre, ha meggyőződtek annak veszélytelenségéről. Fontos, hogy alaposan nézzenek szét, győződjenek meg arról, hogy biztonságosan át tudnak kelni az úttesten. Pont ezt nehezíti meg a mobiltelefon, vagy éppen a fülhallgató használata. A mobilozás, a különböző elektronikai eszközök kezelése elvonja a figyelmet és rontja az adott közlekedési helyzet felismerését, akár rossz döntést is hozhatnak egyes közlekedési szituációban.