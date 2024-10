A 27 éves nőt a bevásárlása után két férfi támadta meg. Az egyik a nő autójánál, a sofőr oldali nyitott ajtónál állt, és késsel megfenyegette a nőt, majd a kormányba ütötte a fejét. Közben a másik elkövető kinyitotta az utasoldali ajtót, és elvette a nő készpénzt is tartalmazó kézitáskáját. Az elkövetők végül elmenekültek. Mint kiderült: a nő és a két férfi kitalálta a bűncselekményt, mondta szerdán Bauer Petra ügyész az ORF Burgenlandnak. A háttérben feltehetően az állhat, hogy a nő 13.500 eurót vett kölcsön egy másik személytől. Később azt állította, hogy a pénzt ellopták. Ezután hárman felosztották egymás között a zsákmányt. Ha a rablás nem is volt valódi, a támadás igen, mert a nő orra eltört, a bécsi kórházba vitték. Most mindhármukkal szemben nyomozás folyik súlyos csalás és büntethető cselekmény meghamisítása miatt.