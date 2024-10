Összesen 18-an sérültek meg a balesetben 1 órája

Buszbaleset a 76-oson: 38-an utaztak a buszon és ketten az autóban, öten szenvedtek súlyos sérülést

Tizennyolc sérültje van az Alsónemesapáti térségében történt szombat esti buszbalesetnek, közülük öten szenvedtek súlyos sérüléseket. Súlyosan sérült a személyautó vezetője is. Mindezt a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője, Sznopek Veronika közölte lapunkkal vasárnap reggel. Azt is elmondta: a helyszínelési és mentési munkálatok vasárnap reggel, 5.50 körül fejeződtek be.

Gyuricza Ferenc Gyuricza Ferenc

Fotó: Pezzetta Umberto

Mint arról már részletesen beszámoltunk: szombaton este a 76-ós főúton, Alsónemesapáti térségében egy személygépkocsi frontálisan összeütközött a Volánbusz menetrend szerint járatával. Információink szerint a Zalaegerszeg felől Zalacsány irányába tartó magyar rendszámú Volkswagen Passat fiatal sofőrje egy előtte haladó kocsisor előzésébe kezdett – ezt a rendőrségi szóvivő is megerősítette –, s ennek során ütközött össze a szemből érkező autóbusszal. A baleset olyan szakaszon történt, ahol előzési tilalom van érvényben, amit a közlekedési jelzőtáblán túl záróvonal is jelez. Úgy tudjuk, a Setra típusú, háromtengelyes autóbusz az ütközést követően mintegy negyven métert haladt még előre az útpadkán, majd legurult a rézsűn, s csak annak alján borult oldalára. Az autóbusz vezetője egy tapasztalt sofőr volt, aki látva a szemből érkező személyautót, igyekezett lehúzódni az úttestről, a balesetet elkerülni azonban nem tudta. Azzal, hogy a kerekein állva vitte le a járművet a rézsűn, valószínűsíthetően súlyosabb sérülésektől mentette meg utasait. A balesetet okozó személygépkocsit ütközéskor az autóbusz visszalökte. Ebben a járműben ketten tartózkodtak, a súlyos sérüléseket szenvedett sofőrt és a könnyebben sérült utast a tűzoltók szabadították ki a teljesen összetört személyautóból. Frissítés 9.50-kor:

Sznopek Veronika vasárnap délelőtt további információkkal, illetve az adatok pontosításával is szolgált. Az autóbuszon 38 fő utazott, a személyautóban ketten tartózkodtak. A sérültek száma összesen 18 fő, ebből öten szenvedtek súlyos sérülést. A buszsofőr nincs a sérültek között. A balesetet az elsődleges vizsgálatok alapján egy 20 éves férfi okozta, aki az előzni tilos tábla hatálya és a záróvonal ellenére kocsisor előzésébe kezdett, ám a manővert már nem tudta befejezni.