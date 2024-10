Egy budapesti lakos értesítette a rendőrséget 2024. április 11-én, hogy balatonfűzfői nyaralójának tárolójából elloptak két kerékpárt összesen több mint félmillió forint értékben.A Balatonalmádi Rendőrkapitányság nyomozást indított, majd áprilisban több bejelentés is érkezett, hogy Balatonfűzfőn is nagy értékű bicikliket loptak. Közben Siófokon is történtek hasonló bűncselekmények, társasházak tárolójából a lakat levágása után kerékpárokat lovasítottak meg, és felmerült a gyanú, hogy ugyanazok a tettesek követték el.

Forrás: police.hu

A széles körű adatgyűjtés eredményeként a rendőrség látókörébe került egy 33 éves Komárom-Esztergom vármegyei nő, akit a rendőrök május 6-án Siófokon fogtak el. Éppen tetten érték, amint egy társasház garázsából hajtott ki, és a járműve tele volt lopott értékekkel. A nyomozók megállapították, hogy a nő nem egyedül követte el a lopásokat, segédkezett egyik ismerőse. A 41 éves férfi május 8-án Budapesten összehangolt akció keretében került rendőrkézre.

A nyomozók azonosították az orgazdát is, aki a kerékpárokat a valós ár töredékéért vásárolta meg, hogy továbbadja azokat.

A 48 éves budapesti férfit a rendőrök május 7-én délelőtt otthonában fogták el. A bérelt házában tartott kutatáskor közel 300 bicikli került elő több millió forintnyi értékben, ezek egy részét visszaadták a rendőrök a tulajdonosaiknak. A többi kerékpár és tulajdonosaik azonosítása jelenleg is zajlik.

Az eljárás során felmerült a gyanú, hogy az orgazdától lefoglalt kerékpárok egy része Ausztriából származik. A magyar és az osztrák nyomozók együttműködése alapján az osztrák kollégák további 39 darab Ausztriából ellopott nagy értékű kerékpárt azonosítottak.

A rendőrök mindhárom tettest előállították, őrizetbe vették és a nyomozó hatóság kezdeményezte a letartóztatásukat. Nagyobb értékre, dolog elleni erőszakkal, üzletszerűen elkövetett lopás bűntett megalapozott gyanúja miatt indult eljárás ellenük.

A további nyomozati cselekményeknek köszönhetően július 25-én a rendőrök elfogtak egy 49 éves budapesti férfit is, aki szintén kerékpárlopásokból élt. Előállítását követően kihallgatták, majd kezdeményezték letartóztatását. Az osztrák rendőrökkel a kerékpárok tulajdonosainak azonosítása érdekében még a napokban is folytak az egyeztetések, melyekre a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányságon személyesen került sor.