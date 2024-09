Figyelem! 2 órája

Szabadtéri tüzek: figyeljünk!

Az elmúlt hetekben több erdőtűz is keletkezett Keszthely környékén: Balatongyörökön, Vonyarcvashegyen és Reziben is elhúzódó beavatkozások végén sikerült megfékezni az általában -15 hektár kiterjedésű lángokat. Volt, hogy eldobott dohánytermék okozott tüzet a kellemesebb időjárást biztosító fák között. A következő napokban marad a nyári kánikula: a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívja a lakosság figyelmét, hogy – még ahol az önkormányzati rendelet engedélyezi is – halasszák el, vagy egyáltalán ne tervezzék be a szabadtéri égetést! Ebben a szárazságban ugyanis egy kis szikrából akár óriási kiterjedésű tűz is kialakulhat!

Zaol.hu Zaol.hu

Forrás: katasztrofavedelem.hu Fotó: Gyalog Lászlő tűzoltó őrnagy - Keszthely HTP, illevte Keszthely HTP beavatkozó tűzoltói

A Katasztrófavédelem közlése szerint júliustól tűzgyújtási tilalom lépett érvénybe az egész országban. Ennek értelmében tilos tüzet gyújtani a magyarországi erdőkben, a vasút és közút menti fásításokban, de még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A parlag- és gazégetés szintén nem engedélyezett a fokozottan tűzveszélyes időszakban. Az erdőben kirándulók is fokozottan figyeljenek tevékenységükre: ne dobjanak el égő csikket, üveget, mert könnyedén lángra lobbanthatják az aljnövényzetet! Fontos észben tartani azt, hogy a száraz időjárás esetén a kerti munkák részeként végzett zöldhulladék-égetés könnyen kiterjedt szabadtéri tűzhöz vezethet! Ez a természeti és épített környezetet jelentősen veszélyezteti. Zala vármegyében két éve egy ember életét vesztette Gyenesdiáson, éppen egy szabadtéri tűzgyújtás miatt. Ezért ügyelni kell arra, hogy belterületen történő égetést önkormányzati rendeletek szabályozzák, melyek világosan meghatározzák, hogy mikor és milyen időpontban lehet égetni. Ezek a rendeletek nem egységesek, önkormányzatonként eltérnek. Amennyiben egy település rendeletben nem szabályozza az égetést, úgy az adott helyen növényi hulladék égetése tilos! Kérjük, hogy aki belterületen égetni szeretne, az mindenképpen tájékozódjon az adott önkormányzatnál, azonban a mostani hőségben inkább ne végezzünk égetést! Az a személy, aki az érvényben lévő szabályokat megszegi, tűzvédelmi bírsággal és környezetvédelmi bírsággal is sújtható! Ez – az okozott károk megtérítésén túl és az előidézett károk mértékétől függően - húszezertől hárommillió forintig is terjedhet! Javasoljuk, hogy aki ezt el szeretné kerülni, az egyrészt tájékozódjon, másrészt gondolkodjon alternatív megoldásokban, így például a zöldhulladék elszállításában, elszállíttatásában, vagy komposztálásában. Fontos, hogy aki tüzet észlel, haladéktalanul jelezze az egységes segélyhívó 112-es telefonszámon.

