A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatója szerint az elmúlt hónapokban több bejelentés is érkezett családi házak udvarából ellopott lezárt biciklikről, elektromos kerékpárokról, de fűnyírót és láncfűrészt is eltulajdonított ezen időszakban. Az elkövetések hasonlóságot mutattak, az elkövető mindig éjszaka dolgozott. A helyi körzeti megbízottak 2024. szeptember 7-én hajnalban Hévízen, a Kodály utcában figyeltek fel egy kerékpárt toló emberre, aki a korábbi cselekmények elkövetőjéhez hasonló ruhát viselt, valamint a testalkata is megegyezett a kamerafelvételeken látható férfiével, ezért előállították a keszthelyi rendőrkapitányságra. A 27 pacsai lakosról a nyomozók kiderítették, hogy július óta négy éjszaka összesen kilenc családi ház udvarába mászott be, ahonnan 12 kerékpárt – köztük négy elektromos biciklit lopott el, mintegy 7 millió forint értékben. A bringákat később eladta a devecseri lomis piacon. A nyomozók a férfit üzletszerűen elkövetett lopás bűntett gyanúja miatt hallgatták ki, illetve kezdeményezték letartóztatását is.