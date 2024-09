Érdemes betartani a szabályokat 1 órája

Komposztáljunk vagy égessünk?

Hamarosan beköszönt a hamisítatlan őszi időjárás, amikor is többen ismét égetéssel próbálnak megszabadulni a lehullott levelektől, faágaktól, kerti hulladéktól. Ez azonban nem mindenhol engedélyezett, ráadásul ha a zöldhulladékkal együtt például ruhaneműt, műanyagot, vagy egyéb szemetet égetünk, akkor azzal amellett, hogy környezetünket szennyezzük, saját egészségünket is kockázatnak tesszük ki. Ráadásul ha nem figyelünk, könnyen nagyobb kiterjedésű tüzet is okozhatunk. Érdemes betartani a szabályokat.

A katasztrófavédelem közlése szerint az elmúlt időszakban több helyszínen is változtak az előírások az égetésekkel kapcsolatban Zalában. Belterületen történő égetést önkormányzati rendeletek szabályozzák, melyek világosan meghatározzák, hogy mikor és milyen időpontban lehet égetni. Ezek a rendeletek nem egységesek, önkormányzatonként eltérnek. Amennyiben egy település rendeletben nem szabályozza az égetést, úgy az adott helyen növényi hulladék égetése tilos. Aki belterületen égetni szeretne, az mindenképpen tájékozódjon az adott önkormányzatnál. Ha valaki mindenképp égetéssel szeretne megszabadulni a zöldhulladéktól, az alábbiakra figyeljen: A tüzet soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni.

Legyen oltóvíz a közelben.

Legyen kéznél egy szerszám, amivel kordában lehet tartani a tüzet.

Ha feltámad a szél, az égetést abba kell hagyni.

Csak akkora tüzet szabad gyújtani, amekkorát el is tudunk oltani. Aki az érvényben lévő szabályokat megszegi, tűzvédelmi és környezetvédelmi bírsággal is sújtható. Ez – az okozott károk megtérítésén túl és az előidézett károk mértékétől függően - húszezertől hárommillió forintig is terjedhet.