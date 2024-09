A helyszínre mindkétszer kivonultak a város hivatásos tűzoltói, ám miután körbejárták a környéket, egyszer sem találkoztak tűzzel, sem égetéssel, füstöléssel, vagyis szándékos megtévesztés történt, írja a zalai katasztrófavédelmi igazgatóság.

Közölték: Zalában idén ez volt a harmadik ilyen eset, eddig kétszer a nagykanizsai hivatásos tűzoltók estek áldozatul a valótlan bejelentésnek, most pedig a zalaegerszegiek. Valós baj esetén akár emberi élet is veszélyben lehetett volna azért, mert valaki szándékosan megtévesztő jelzést adott le. Az igazgatóság felhívta a figyelmet, hogy azok, akik játéknak vagy viccnek tekintik a segélyhívó vonalakat, csúnyán pórul járhatnak. Szabálysértést követnek el azon személyek, akik tűzoltásra vagy a műszaki mentésre vonatkozóan szándékosan megtévesztő jelzést adnak. Az elkövetők rendőrségi eljárás elé néznek, és szándékos megtévesztésük miatt nem csak pénzbüntetéssel, hanem elzárással is sújthatók. Ráadásul a büntetés mellett a tűzoltók vonulásának költségeit is a betelefonálóval fizettetik meg.