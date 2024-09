Alaposan megdolgoztatták a Zala vármegyei tűzoltókat pénteken az úttestre dőlt fák, a nap folyamán több esethez is riasztották őket. Kora reggel Hévízen, a Széchenyi utcában dőlt rá egy cédrus az arra elhaladó autóra. A jármű az ütközést követően mintegy száz métert haladt még tovább, mire a sofőr meg tudott vele állni. Az esethez a keszthelyi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a fát és annak darabjait eltávolították az úttestről.

Ugyancsak a keszthelyi hivatásos egységek vonultak a délelőtt folyamán a 71-es főút úgynevezett Fenéki csatlakozásához, ahol a szél egy nyárfát döntött az úttestre, majd Vonyarcvashegyre, a Kossuth utcába is. Utóbbi helyen egy nyolc méter magas fa dőlt ki, ám miután ágaival fennakadt egy mellette lévő fán, így a kialakult helyzet veszélyeztette az arra közlekedők biztonságát, amit meg kellett szüntetni. Balatonkeresztúr térségében a 7-es főútra dőlt a felázott talaj miatt egy fa, itt is a keszthelyi hivatásos egységek szüntették meg az úttorlaszt. Szintén a 7-es főúton, de Zalakomár és Szőkedencs között is történt hasonló eset, ide a zalakarosi hivatásos tűzoltók vonultak.