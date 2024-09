Mint írják: a kéményseprők a fűtési szezonon kívül is elérhetők, ezért ajánlott felvenni velük a kapcsolatot, hogy elvégezzék az ingyenes kéményellenőrzést. Ilyenkor gyorsabb az ügyintézés, a várakozási idő is rövidebb, és könnyebb megfelelő időpontot találni a kéményseprők fogadására. A kéményseprők ugyanis nem mennek ki automatikusan a családi házakhoz, az ellenőrzésre időpontot kell velük egyeztetni. Magánszemélyek számára az időpontfoglalás, a kémény ellenőrzése, és ha szükséges, a tisztítás is ingyenes.

Az, hogy kéményseprőcég vagy a katasztrófavédelem kéményseprői végzik az égéstermék-elvezetők ingyenes tisztítását, lakóhelytől függ. Zala vármegyében a kéményseprést a lakosság részére a katasztrófavédelem munkatársai végzik. Ha a vármegyén kívül is van ingatlanunk, akkor internetes felületen, a kemenysepres.katasztrofavedelem.hu weboldalon ellenőrizhetjük le a szolgáltatót. Az említett oldalon az ügyfélszolgálat ikonra kattintva irányítószám alapján tudjuk kikeresni, kinél kell időpontot egyeztetnünk az ingyenes kéményellenőrzésre. Időpontot ugyanezen a felületen lehet foglalni. Emellett telefonos ügyintézésre is van mód, hívjuk a 1818-as telefonszámot, majd a telefonos menüben előbb a 9-es, azt követően pedig az 1-es nyomógomb segítségével érjük el a szolgáltatást. A társasházakban élőknek nem kell időpontot foglalniuk, oda automatikusan érkeznek a kéményseprők.

A kéményseprés nemcsak a kéménytüzek, de a szén-monoxid-mérgezés megelőzését is szolgálja. Ha gázzal fűtünk, akkor a kéményt kétévente érdemes szakemberrel felülvizsgáltatni, ha szilárd tüzelővel, akkor évente tegyük meg ezt.