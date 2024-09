Fontos tudatosítani - írják -, hogy a közterületen található árkok, nyitott csatornák és átereszek tisztán tartása, valamint a csapadékvíz zavartalan elfolyásának biztosítása a lakóingatlan előtti szakaszon a tényleges használó kötelessége.

Sajnos egyre gyakoribb, hogy a lakóingatlanok előtti nyitott árkokat utólag lefedik, általában parkolási céllal. Ez azonban nem megengedett, mivel a nyílt csapadékvíz-elvezető rendszereknek szabadon kell működniük.

Kiemelten fontos, hogy ne helyezzünk hulladékot a vízelvezető árkokba, és az oda sodródott szemetet is gyűjtsük össze! A hulladékokat újrahasznosítási lehetőségeinknek megfelelően kell kezelni. Az árkok rendszeres kaszálása mellett a keletkező fűmaradványok és hordalék rendszeres eltávolítása is szükséges, az átereszek tisztításával együtt. Sokan nem tudják, de ez is az ingatlan tulajdonosának felelőssége.

A csapadékvíz-elvezető árokba szennyezett vizet bevezetni tilos. Különösen igaz ez a kommunális szennyvízre, olajjal vagy más vegyszerrel szennyezett vízre, valamint az állattartásból származó hulladékokat tartalmazó vízre. Ezzel nemcsak a vízelvezetést akadályozzuk, hanem a környezetünket és az élővilágot is veszélyeztetjük.

Gyomirtót csak betonozott vízelvezető esetén használjunk; más esetekben ez tilos - jelezték. Az ilyen szerekkel kezelt területeken a növényzet hiánya miatt a föld fellazul, és a sár eltömíti az árkokat és átfolyókat.

Arra is kitérnek, hogy a hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadék vagy az esősebb időszakok után érdemes ellenőrizni a csatornák és árkok átjárhatóságát, mivel ezek feliszapolódhatnak, és vízáteresztő képességük csökkenhet. Az őszi időszakban, a kerti talajforgatás és a lombhullás után ennek a veszélye még inkább fennáll.

A tisztítási munkálatokat legalább havonta egyszer végezzük el, de az időjárási előrejelzésektől függően is időzíthetjük. Ha figyelünk az előrejelzésekre, előre láthatjuk, hol várható hirtelen, nagyobb mennyiségű eső. A katasztrófavédelem is segítségünkre van, hiszen az okos eszközökre ingyenesen telepíthető VÉSZ alkalmazás idejekorán jelzi, hol és mikor várható jelentős csapadék.