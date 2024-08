Dr. Németh Eszter helyettes sajtószóvivő ismertetése szerint az idős asszony azért, hogy a fiának élettársa az ingatlanból elköltözzön, 2023. év elejétől 2023 novemberéig tartó időszakban ahányszor meglátta őt, minden ok nélkül rendszeresen belekötött, trágár hangnemben szidalmazta, fenyegette, provokálta és tettleg is bántalmazta. Egy alkalommal nekilökte az ajtónak, többször megütötte hátulról, 2023. szeptember 14-én leöntötte vízzel és egy marék követ dobott felé. A sértett egyedül már nem is mert kimenni az udvarra, végül 2024. március 8-án a férfivel együtt albérletbe költöztek.

A Nagykanizsai Járási Ügyészség – figyelemmel arra is, hogy az idős asszony sérelmére elkövetett könnyű testi sértés vétsége miatt időközben a nőt elmarasztalta a bíróság – a gyanúsított büntetlen előéletére az elkövetés vitás körülményeire és a törvényi feltételek fennállására is figyelemmel egy év időtartamra feltételes ügyészi felfüggesztést alkalmazott, mely jogintézmény valójában a vádemelés próbaidőre történő elhalasztását jelenti.