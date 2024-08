2022 őszén három alkalommal is szarvasmarhának ütközött a Nagykapornak-Zalaszentiván állomások között közlekedő személyvonat. A vonat vezetője minden esetben gyorsfékezett, azonban az ütközést nem tudta elkerülni, így a vonatokban anyagi kár keletkezett, két esetben pedig az állat is elpusztult. A vonat egy alkalommal alkalmatlanná vált a további közlekedésre, ezért több járat is kimaradt, vagy jelentős késéssel közlekedett a balesetet követően.

Forrás: Magyarország Ügyészsége

2022 júniusában és 2023 novemberében Alsónemesapáti lakott területének központjában, egy parkosított területen, valamint a Kossuth utcán tartózkodtak az állatok őrizetlenül, így az arra közlekedő személygépkocsik fékezésre, illetve megállásra, visszafordulásra kényszerültek az ütközés elkerülése, és a továbbhaladás érdekében.

Hét alkalommal is a 76-os számú főúton, a kisbucsai útkereszteződés közelében kényszerültek fékezésre, a forgalmi sáv elhagyására, illetve megállásra az arra közlekedő személygépkocsi vezetői az úttesten tartózkodó szarvasmarhák miatt. Az állatokat többször is a kiérkező rendőrök terelték le az úttestről.

Forrás: Magyarország Ügyészsége

Személyi sérülés egy esetben sem történt, azonban a vádlott mulasztása minden esetben veszélynek tette ki az utasok testi épségét, egy esetben pedig jelentősen megzavarta a vasút, mint közösségi közlekedési üzem működését.

A férfivel szemben a Zalaegerszegi Járási Ügyészség többrendbeli közlekedés biztonsága ellen elkövetett vétség, és közérdekű üzem működésének megzavarása vétsége miatt emelt vádat, melyben felfüggesztett fogházbüntetés kiszabását indítványozta.