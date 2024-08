A Katasztrófavédelem közlése szerint, fontos tudatosítani, hogy a közterületen található árkok, nyitott csatornák, folyókák és átereszek tisztán tartása, valamint a csapadékvíz zavartalan elfolyásának biztosítása – beleértve a járműbehajtók átereszeinek megfelelő kiépítését és karbantartását – a lakóingatlan előtti szakaszon a tényleges használó kötelessége. Erre ismét érdemes jobban odafigyelni, hisz csütörtöktől ismét csapadékosabbra fordul az idő.

Manapság egyre többször fordul elő, hogy a lakóingatlanok előtti nyitott árkokat utólag lefedik, többnyire parkolási céllal. Egy nyílt csapadékvíz-elvezető rendszer esetében ez azonban nem megengedett.

Kiemelten fontos, hogy a hulladékot ne helyezzük el a vízelvezető árokban, és az oda sodródott szemetet is szedjük össze! Ezeket a hulladékokat újrahasznosítási lehetőségeinknek megfelelően kezeljük. Nemcsak az árkok rendszeres kaszálása szükséges, hanem az így keletkező fűmaradványok és hordalék folyamatos eltávolítása is, az átereszek tisztításával egyetemben. Kevesen vannak tisztában vele, de ez is az ingatlan tulajdonosának felelőssége.

A csapadékvíz-elvezető árokba szennyezett vizet bevezetni szigorúan tilos! Különösen igaz ez a kommunális szennyvízre, az olajjal vagy más vegyszerrel szennyezett vízre, valamint az állattartásból származó hulladékokat tartalmazó vízre, legyen az előkezelt vagy tisztított. Ezzel nem csak a vízelvezetést akadályozzuk, hanem környezetünket és az élővilágot is veszélyeztetjük. A szennyező anyagok a talajvízbe vagy az ivóvízhálózatba kerülhetnek, egészségügyi problémákat okozva.

Gyomirtót csak akkor használjunk, ha a vízelvezetőnk betonozott; más esetekben ez tilos! Gyakori probléma, hogy az ilyen szerekkel kezelt területeken a növényzet hiányában a föld fellazul, és a nagy esőzések során a sár eltömíti az árkokat és átfolyókat.

A hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadék, vagy az esősebb időszakok, mint a jelenlegi, után érdemes ellenőrizni a csatornák és árkok átjárhatóságát. Ezek ilyenkor feliszapolódhatnak, vízáteresztő képességük csökkenhet. Ha ezt nem tesszük meg időben, a következő esőzésnél ingóságaink is veszélybe kerülhetnek. Az őszi időszakban, a kerti talajforgatás és a lombhullás után, ennek a veszélye még inkább fennáll.