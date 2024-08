Mint azt az első tudósításunkban már közöltük, a baleset a 86-os és 7418-as utak kereszteződésében, a belső- és külsősárdi elágazóban történt. Belsősárd irányából egy Mercedes típusú személygépkocsit vezető idős, környékbeli asszony akarta keresztezni a főutat, ám a manőver közben az elsőbbségadási kötelezettséget figyelmen kívül hagyva kihajtott a Szlovénia felől érkező, román rendszámú kamion elé. Ez utóbbi sofőrje észlelte a vészhelyzetet, manőverezéssel próbálta is kikerülni a személyautót, ám bal elejével mégis elérte annak jobb játszó részét. Az ütközés következtében a személygépkocsi megperdült, majd a 7418-as út Külsősárd felőli oldalán a forgalomterelő szigeten keresztül, az arra kihelyezett közlekedési jelzőtáblát is kidöntve az út melletti füves területre sodródott. Ezen a helyen éppen egy traktor tartózkodott, amelynek vezetője kaszáláshoz készítette elő járművét. A megperdült személyautó a traktornak is nekiütközött, így nemcsak a hátsó része, hanem az eleje is összetört. A balesetben érintett román kamion zsákos takarmányt szállított, s úgy tudjuk, Bükkre tartott. A járműszerelvény olyan sérüléseket szenvedett, amely miatt az útját biztonságosan nem folytathatta tovább.

Fotó: Gyuricza Ferenc

A helyszínre a lenti hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járműveket. A balesethez mentőautó is érkezett, majd a személygépkocsi nyolcvanas éveiben járó vezetőjét kivizsgálásra kórházba szállították. A helyszínelés és a műszaki mentés időtartama alatt – rendőri irányítás mellett – a 86-os úton félpályán haladhatott a forgalom.

Fotó: Gyuricza Ferenc

Ezen a helyszínen az évek során számos baleset történt már, ami adódhat abból, hogy egy nehezen belátható kereszteződésről van szó. A Belsősárd irányból érkezőknek a szintkülönbség miatt egy rövid emelkedőn kell felhajtaniuk, a kereszteződés beláthatóságát pedig az út menti növényzet is nehezíti. Ennek ellenére ezen az oldalon is csak „Elsőbbségadás kötelező” tábla található a kereszteződésben. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy az említett szintkülönbség és a nehéz beláthatóság ellenére a Belsősárd irányából érkezők többsége nem állítja meg járművét a kereszteződéshez érve, hogy meggyőződjön annak átjárhatóságáról, hanem lassan gurulva közelítik meg azt, s ha szabadnak látják az utat, áthajtanak rajta. Megállás esetén ugyanis kézifékes indulásra lenne szükség.