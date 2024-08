Az ügyészség közleményében azt írta: a 46 éves zalaegerszegi nő által vezetett kft.-nek 2018-tól kezdve több tartozása, illetve kölcsönei voltak beszállítók és szolgáltatók felé, ezen túl adó- és TB-fizetési kötelezettségek is terhelték. 2021-ben a vádlott és a cég anyagi helyzete tovább súlyosbodott, végrehajtási eljárás elrendelésére is sor került, majd a kft. ellen felszámolási eljárás indult a tartozásai miatt. A nehéz anyagi helyzetű vádlott még 2020 nyarán megismerkedett egy idős, 82 éves férfivel, akiről megtudta, hogy értékesítette egy ingatlanát.

A vádlott a sértett anyagi helyzetét ismerve elhatározta, hogy a vele jó viszonyban lévő férfitől – a visszafizetés szándéka és annak reális lehetősége nélkül – nagyobb összeget kölcsönkér, a fennálló nagy összegű tartozásairól pedig nem tájékoztatja, és a kölcsönkért összeget adósságainak mérséklésére, illetve saját céljaira fordítja.

A vádlott 2021 októberében a sértettet megtévesztve 2 millió forintot kért és kapott kölcsön az idős férfitől, és valótlanul azt ígérte, hogy a tartozást 3 hónapon belül egy összegben visszafizeti. A vádlott a visszafizetés biztosítékául sajátjaként felajánlott egy olyan személygépkocsit is, mellyel nem is rendelkezett. A vádlott a visszafizetés időpontját firtató sértettet különböző indokokra hivatkozva hitegette, majd számára elérhetetlenné vált, ezért a sértett végrehajtási eljárást is kezdeményezett, valamint feljelentést tett. A vádlott a büntetőeljárás során 200 ezer forintot megtérített a sértettnek.