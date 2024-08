Mint arról vasárnap már beszámoltunk hírportálunkon, vasárnap déltájban egy megkülönböztető jelzéseit használó rendőrautó ütközött össze Becsehely belterületén, az általános iskola közelében, a Kossuth és Sugár utcák kereszteződésében egy Skoda Octavia típusú személygépkocsival. Azóta azt is megtudtuk, hogy a rendőrök baleseti helyszínelők voltak, akiket Letenyére riasztottak egy kerékpáros balesethez. A dél-zalai városban többektől is olyan információkat kaptunk, hogy a kerékpárjával a Kossuth Lajos utcában elesett helybéli, középkorú férfi krónikus betegségben szenvedett, a balesete is vélhetően emiatt következett be. Az esése után életjeleket egyáltalán nem mutató, eszméletlen állapotú sérülthöz mentőhelikoptert is riasztottak, ám a közel egy órán át tartó újjáélesztési kísérlet ellenére elhunyt.

Miután a férfi kerékpárral, közterületen, közforgalmú útvonalon esett el, így a történtek elsődlegesen a betegsége ellenére is közúti balesetnek számítanak, a baleseti helyszínelőket ezért riasztották a helyszínre. A megkülönböztető jelzéseit használó Skoda típusú rendőrautó Letenye felé tartva ütközött össze a vélhetően balra kanyarodni szándékozó, s ennek során elé beforduló ugyancsak Skoda Octaviaval. Amint a rendőrség hivatalos közleményt ad ki a Becsehelyen történt baleset kapcsán, frissítjük írásunkat.