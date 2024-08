A vádlott 2023. május 20-án éjszaka abban a téves tudatban jelent meg egy nagykanizsai társasháznál, hogy korábbi haragosa még mindig ott lakik. Az erőszakos férfi kiabált, az ott lakókat veréssel, megöléssel fenyegette és belerúgott a lakóház bejárati ajtajába is, melyben 90 ezer forint kár keletkezett.

A nagykanizsai férfi 2023. augusztus 10-én délután ittas állapotban a helyi hajléktalanszálló zárt kapujához ment, ahonnan korábbi viselkedése miatt 10 évre kitiltották. A vádlott követelte az éppen szolgálatot teljesítő szociális munkástól, hogy a kitiltás ellenére engedje be. Mivel ezt nem tette, a férfi szitkozódott és fenyegetőzött, a sértett férfi arra kényszerült, hogy a kerítésen keresztül önvédelmi gázsprayt használjon vele szemben. Ettől felbőszülve a vádlott a bejárati kapun átugorva bejutott a hajléktalanszálló területére, és az épület folyosóján könnyű sérüléseket okozva rátámadt a sértettre. A szállón három ott lakó férfi is a sértett segítségére sietett, a vádlottat lefogták és a rendőrség kiérkezéséig visszatartották. A vádlott a helyszínen intézkedő rendőrökkel szemben is folytatta a trágár szitkozódást, kötekedő viselkedést – áll a közleményben.

Egy nappal később, augusztus 11-én kora délután a 33 éves vádlott és esztergályhorváti barátja ittas állapotban bementek egy nagykanizsai virágboltba, ahol az üzlet tulajdonosa távozásra szólította fel őket. A két férfi hangoskodni és kiabálni kezdett, a vádlott trágár szavakkal illette a boltban tartózkodókat, és veréssel fenyegette őket arra az esetre, ha rendőrt mernének hívni. Viselkedésük miatt több vevő is elhagyta az üzletet, a tulajdonos pedig rendőrt akart hívni, azonban a vádlott erőszakkal kivette a telefont a kezéből és lökdösni kezdte. A rendőröket végül egy eladó hívta fel, akire a vádlott az előzőleg magával hozott bort rá akarta önteni, azonban ez nem sikerült neki, így a bort az üzlet padlóján locsolta szét, majd barátjával együtt távozott az üzletből. A rendőrök a vádlottat és barátját személyleírás alapján még ugyanazon a napon elfogták és előállították, majd letartóztatták.