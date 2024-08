Egy buszsofőr jelentette be a rendőrségre augusztus 6-án 4 óra 54 perckor, hogy Kisgörbő irányából Óhíd felé közlekedett, amikor hátulról egy személyautó fékezés nélkül a járművébe ütközött. Mind a négyen kiszálltak a gépkocsiból, de egy lány könnyebben megsérült.

Forrás: Police.hu

A fiatalok a rendőrök kérdéseire nem tudtak egybehangzó válaszokat adni, zavartan viselkedtek, bódult állapotban voltak. Elismerték, hogy mindannyian kábítószert fogyasztottak, ezt a velük szemben alkalmazott drogteszt is igazolta. Az egyenruhások az autó átvizsgálása során droggyanús, zöld növényi törmeléket, port és tablettákat is találtak. Az is kiderült, hogy a 28 éves sárvári sofőrt eltiltották a járművezetéstől, ennek ellenére volán mögé ült. A fiatalok elmondása szerint valahol a Balaton-parton fogyasztottak a náluk lévő drogokból. Később elaludtak az autóban, feltehetőleg ez történt a sofőrrel is a baleset előtt.

Nem rajtuk múlott, hogy a furikázás nem tragédiával végződött!

A rendőrök mind a négyükkel szemben eljárást indítottak, a személyautó sofőrjét pedig őrizetbe vették.

Felhívjuk a figyelmet, hogy aki ittasan vagy kábítószer hatása alatt járművet vezet, elfogadhatatlan kockázatot vállal, és mások életét is veszélyezteti! A közlekedési szabályok betartásával, kellő odafigyeléssel, türelemmel és egymás iránti felelősséggel megelőzhetők a tragédiák!

Az alkohol és a bódítószer negatív hatással van a közlekedés biztonságára és a járművezetés minőségére. A szeszesital-fogyasztás hatására növekszik az észlelési idő, tompulnak a reflexek. További jelentős kockázat, hogy az ittas sofőrök általában a megengedett sebességet is túllépik.