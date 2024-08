„Tegnap egy zalai ingatlanból 81 élő kutya menekült, 21 halott kutya viszont a mélyhűtőben volt. Kb. 25 kutyára érkeztünk, de ahogyan az lenni szokott, ömlöttek a kutyák mindenhonnan” - írják a brutális állatkínzásról. A bejegyzésből kiderül: több állatvédő szervezettel, jegyzővel, kormányhivatallal, hatósági állatorvossal, rendőrséggel, majd később a bűnügyi helyszínelőkkel a munkát még aznap kora este befejezték, az ingatlant kiürítették. Minden kutya eljött. „Cukik, kapkodósak, tüzelő szukák, raptorok, babák, vemhesek, idősek, betegek, mindenki kijött.”

Rettenetes körülmények között tartotta a külföldi nő a kutyákat a zalakoppányi házban. Az állatkínzás még a sokat látott állatvédőket is meglepte

Forrás: Szurkolók az Állatokért Alapítvány/Facebook

Állatkínzás, elmebaj

Mint írják, 12 kutya kivételével a többiek soha(!) nem hagyták el a ketrecüket vagy a házat. Ezek az állatok most, a mentésükkor voltak kint a levegőn először, most látták először a napot, érezték a szelet, és most találkoztak először emberekkel (a tulajdonosukon kívül). „Elmebaj” – jegyzik meg a már sokat látott állatvédők. „Csontsoványak, betegek és full bolhás az összes kutyika. Igazi beltenyészet”.

Mint posztjukban kiemelik: „Sajnos a mentális probléma ennél a külföldi nőnél is nyilvánvaló volt, a gyűjtögetés és a mélyhűtőben tárolt halott kutyák is ezt bizonyítják. Fertő, hugy, szar….csak a szokásos”.

Két rackajuhot is találtak a kutyák mellett az állatvédők

Forrás: Szurkolók az Állatokért Alapítvány/Facebook

A mentésben a következő szervezetek vettek részt: Együtt egy életért, ártatlan állatokért egyesület, Bogáncs Zalaegerszegi Állatvédő Egyesület, Elisabeth menedék, Aprajafalva Yorki Rescue, Fekete István Állatvédő Egyesület – Szombathely, Uszkár Fajtamentés – Nagyatád, Jeromos Egyesület, Noé Állatotthon Alapítvány, Mentsvár az Állatokért Alapítvány, Siófoki Állatvédő Alapítvány, Ebremény Kutyavédő Egyesület, Szimat Állatvédő Egyesület, Szurkolók az Állatokért Alapítvány, valamint a zalakoppányi hivatal és a Zala Vármegyei Kormányhivatal.

Borzalmas és egyben csodálatos nap

A megmentett állatok menhelyekre, állatvédő szervezetekhez kerültek, többek között a zalaegerszegi Bogáncshoz, a bocföldei székhelyű Együtt egy életért, ártatlan állatokért egyesülethez, a karmacsi Elisabeth menedékre és a zalaszentgróti Szimat Állatvédő Egyesülethez, hogy csak a zalaiakat említsük. Utóbbi így írt posztjában a mentésről: „Borzalmas és egyben csodálatos nap volt 2024. 08. 08. Hosszú évek után végre sikerült bejutnunk, és megmentenünk 81 ártatlan életet! Mindenkinek köszönjük, aki a mentésben, illetve befogadásban segített nekünk! Hatalmas pacsi!”