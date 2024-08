A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a székesfehérvári Torony sorról érkezett bejelentés a rendőrségre augusztus 9-én hajnalban. Egy ismeretlen bemászott a társasház földszinti erkélyére, és a nyitott ablakon keresztül a szúnyogháló feltolásával jutott be a lakásba. Miközben a lakók aludtak, felkapta táskáikat, bennük pénzzel, személyes iratokkal, bankkártyákkal, értékes ékszerekkel és elmenekült. A mozgásra felriadó sértettek nem sokkal később SMS-t kaptak arról, hogy bankszámlájukról pénzt emeltek le.

A riasztásra gyorsan reagáló székesfehérvári rendőrök a Széchenyi utcában fogták el a 37 éves feltételezett elkövetőt. Kábítószergyanús anyagot és az ellopott értékek egy részét is megtalálták nála. A rendőrségre előállított zalaegerszegi lakos már körözés alatt állt egy korábbi pénzbírság miatt, amit nem fizetett be. A nyomozók összefüggésbe hozták egy négy nappal korábbi bűncselekménnyel is, amiért szintén felelnie kell. Egy oktatási intézményben őrizetlenül hagyott hátitáskából vitt el pénzt és bankkártyát.