Az első észleléskor a megengedett 50 kilométer per óra helyett 66 kilométer per óra sebességgel haladt, majd tíz perccel később már 116 kilométer per órával fotózták le – közölte a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság ma a police.hu honlapon. A járművezetőre közigazgatási bírságként 299 ezer forintot szabtak ki.

A sebességtúllépés sajnos nem egyedi eset, ez viszont már igen, hogy tíz percen belül kétszer rajt kapjanak valakit, jegyezte meg a zalai rendőrség közleményben. Kiemelték, hogy a gyorshajtás a közúti közlekedési balesetek egyik legfőbb oka, ezért a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén folyamatosan ellenőrzik a sebességet.