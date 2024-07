Ennek értelmében tilos tüzet gyújtani a magyarországi erdőkben, a vasút és közút menti fásításokban, azok kétszáz méteres körzetében, valamint a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A parlag- és gazégetés szintén nem engedélyezett a fokozottan tűzveszélyes időszakban.

Az ország egész területén a kánikula következtében minden fás, száraz növényekkel borított területen megnőtt a tűz kialakulásának kockázata. A kiszáradt biomassza miatt akár egy kisebb szél is gyors tűzterjedést eredményezhet, és a felszíni tüzek könnyen 15-30 méteres lángmagasságú koronatűzzé fejlődhetnek. Továbbá belterületen is érdemes elkerülni a nagy lángmagasságú tüzek gyújtását, hiszen a füsttel felszálló, égő zsarátnokok több száz méterre is képesek tüzet okozni.

A tüzek megelőzése érdekében a dohányosok ne dobják el az égő cigarettacsikket.

Ahol engedélyezik a kerti zöldhulladék-égetést, ott csak az önkormányzati rendeletben meghatározott időben szabad ezt végezni. Mindig legyen a közelben víz és egy szerszám, amellyel kordában lehet tartani a tüzet, de inkább halasszuk el ezt a tevékenységet!

Forrás: katasztrófavedelem.hu