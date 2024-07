A katasztrófavédelem felhívása 31 perce

A szén-monoxid nyáron is veszélyes

Sokan csodálkozva fogadják, hogy a mérgező gáz a nyári melegben is potenciális veszélyt jelent. Pedig a jelenség nem köthető csak a téli fűtési szezonhoz, mert ilyenkor is működtetünk otthonainkban nyílt égésterű berendezéseket, például fürdőszobai vízmelegítőt. A minap Zalaegerszegen majdnem tragédia történt egy hibásan működő melegvíztermelő miatt, ám a társasház alsóbb szintjén elhelyezett CO érzékelő időben felhívta a figyelmet a mérgező gáz jelenlétére.

Nyáron is működtetünk otthonainkban nyílt égésterű berendezéseket, például fürdőszobai vízmelegítőt. Forrás: Illusztráció/Shutterstock Fotó: Dmitriy Yermishin

A nagy melegben a kémények belső hőmérséklete hidegebb, mint a külső hőmérséklet, a beszorult hideg levegő pedig néhol nem engedi kiáramolni az égésterméket. Az úgynevezett „légdugó” jelenség miatt az égéstermék visszaáramlik a vízmelegítőbe, és másodpercek alatt mérgező szén-monoxid jöhet létre.

A szén-monoxid kialakulását minden olyan épületgépészeti megoldás elősegítheti, amely megváltoztatja az otthonunkban a levegő áramlását. Ilyen lehet a páraelszívó, vagy a mobil klíma. A megelőzés érdekében az ablakokba szereltessünk légbevezetőt, mert az nem elegendő, ha néha kiszellőztetünk. A legbiztosabb megoldást az állandó és automatikus légbevezetés jelenti. A nyílt lánggal működő vízmelegítőt évente legalább egyszer ellenőriztessük szakemberrel, átalakításnál felújításoknál se szüntessük meg a fürdőszobai szellőzőnyílásokat. Ha még nincs otthon, mindenképpen szerezzünk be egy szén-monoxid-érzékelőt! A készülék idejekorán, hangos akusztikus jellel hívja fel a figyelmet akkor, amikor még tudunk cselekedni: kinyitni az ablakokat, elhagyni a lakást és tárcsázni a 112-es segélyhívót, kérve a tűzoltók segítségét, hívta fel a figyelmet a katasztrófavédelem.

