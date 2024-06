Az International Dance and Arts Festival ötletgazdája, szervezője Háriné Molnár Ágnes, az Albatrosz Tánc Sport Egyesület vezetője érdeklődésünkre elmondta, hogy rendszeresen vesznek részt külföldi fesztiválokon, eljutottak a világ távoli tájaira is. Ezek légköre mély benyomást tett rájuk, hiszen ott mindenki egyenlő, megismerik és tisztelik egymás kultúráját. Kínában és Thaiföldön járva határozta el négy évvel ezelőtt, hogy hasonló rendezvényt hoz Zalaegerszegre, szeretné megosztani ezt a hangulatot, élményt azokkal, akiknek nincs módja ilyen programokat felkeresni. Sikerrel járt, az első alkalmon hat országot képvisel a 72 fellépő. A lengyel, thai, indiai, dél-koreai, indonéz vendégek mellett természetesen az albatroszosok is bemutatják műsorukat.