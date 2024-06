A megyei főügyészségi sajtószóvivő, dr. Jánky Judit tájékoztatása szerint 2024. június 10-én délután fél háromkor a NAV munkatársai a letenyei határátkelőn ellenőrizték a három személyt szállító Fiat Ducato típusú lakóautót. A járműben 74 darab nyloncsomagot találtak, ezekben kannabisznövény virágzatai voltak. A csomagok többsége 500 gramm, míg néhány egy kilogramm tömegű volt. Ezek nagy részére olyan matrica került, ami a vadkender növény levélzetét, illetve virágzatát szimbolizálta. Ezt követően az egyik férfi lakóházában tartott házkutatáskor további 8 csomagban, több mint 7 kilogramm kábítószergyanús növényi anyag került elő.

A három személy büntetlen előéletű, cselekményüket azonban jelentős mennyiségű kábítószerre követték el, ugyanakkor a lefoglalt mennyiség várhatóan a különösen jelentős mennyiséget is meghaladja. A kábítószer-birtoklás bűntette miatt kiszabható büntetés súlyosságára figyelemmel az ügyészi indítvány szerint fennáll velük szemben a szökés és elrejtőzés veszélye. Ezen túlmenően, mivel ketten tagadták a bűncselekmény elkövetését, és további bűntársaik, megbízóik felkutatása is folyamatban van, az ügyészség a bizonyítás megnehezítésének, meghiúsításának megakadályozása érdekében is indítványozta letartóztatásukat.

Az ügyben a nyomozási bíró csütörtökön dönt.