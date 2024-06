Az újabb büntetőeljárásban nemrég készült el a vádirat. Ennek lényege szerint a Zalaegerszegi Járási Ügyészség jogosulatlan pénzügyi tevékenység bűntette miatt emelt vádat azzal a három zalai férfivel szemben, akik 2020 nyarától Nagykanizsa belvárosában engedély nélkül üzletszerűen váltottak pénzt.

Egyiküket 2022-ben már jogerősen elítélte a bíróság illegális valutaváltás miatt, azonban ennek ellenére a vele szemben folyó büntetőeljárás alatt is folytatta illegális tevékenységét. Nagykanizsa belvárosában, az Erzsébet téri Süni kávézóban naponta foglalkozott pénzváltással, ami a városban is közismert volt. A férfit a hivatalos pénzváltóknál kedvezőbb feltételekkel dolgozott, és miután elítélték, továbbra is keresték az “ügyfelek”, néha még több százezres, vagy milliós nagyságrendű megbízással. Naponta legalább kettő, de legfeljebb 10 személynek váltott, és 2022. június 28-ai elfogásáig száznál több esetben váltott eurót, horvát kunát, svájci frankot, angol fontot és amerikai dollárt. Elfogásakor 20 millió forintot meghaladó értékben foglaltak le nála készpénzt a rendőrök.

A férfi két másik, illegális pénzváltással foglalkozó nagykanizsai társával üzletelt rendszeresen, egyeztettek az aktuális valuta árfolyamokkal kapcsolatban, és ha nagyobb összegű váltásra volt igény, kisegítették egymást.

Az egyik illegális váltót az általa üzemeltetett nagykanizsai női ruházati üzletben keresték fel megbízói, hogy a hivatalosnál kedvezőbb árfolyamon jussanak valutához. A nyitvatartási idő alatt rendszeresen fogadta az ügyfeleket, naponta 2-6 személynek 100 000-200 000 forint körüli összegeket váltott. Harmadik társukkal közösen egy hivatalos pénzváltó helyiségében is folytattak illegális valutaváltást.

Az eljárásról tájékoztatva dr. Jánky Judit, a megyei főügyészség sajtószsóvivője közölte, mindhárom férfivel szemben jogosulatlan pénzügyi tevékenység bűntette miatt emelt vádat az ügyészség. A korábban ugyanezen bűncselekmény miatt már jogerősen elítélt, és a mostani eljárásban hosszabb ideig bűnügyi felügyelet alatt álló férfivel és élettársával szemben pénzmosás bűntette miatt is vádat emeltek, mert a bűncselekményből származó jövedelemből nagy értékű ingatlanokat vásároltak.