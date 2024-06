Eszerint a tette miatt vádlottá lett fiatalkorú zalakarosi férfi a korábbi közlekedési szabálysértései miatt vele szemben intézkedő helybeli rendőr iránti haragjában elhatározta, hogy bosszút áll rajta, megrongálja az autóját. Így is tett, először 2023. május 14-ére virradó éjszaka jelent meg a rendőr lakóházánál, és a magával vitt ismeretlen folyadékkal leöntötte a ház előtt parkoló Chrysler típusú személygépkocsit, valamint a ház kapuját, kerítését, ráadásul a folyadék ráfolyt, illetve felfröcsögött a lakóház falára, a térburkolatra

is. A rongálással a fiú 330 ezer forint kárt okozott.

A kamasz egy héttel később zöld festékkel ismételten megrongálta a rendőr személygépkocsiját, ami a zalakarosi rendőrőrs parkolójában állt. Az autó jobb oldalát a jobb első sárvédőtől a jobb hátsó lámpáig, illetve a csomagtér ajtó jobb alsó sarkáig több vonallal végig festette. Ekkor 216 ezer forint kárt okozott.

Ennyivel azonban nem elégedett meg, mert következő hetekben többször is olyan, általa szerkesztett videókat posztolt ki népszerű internetes közösségi oldalakra, amelyek alkalmasak voltak a vele szemben korábban intézkedő rendőr becsületének csorbítására.

A történtek miatt a Zalaegerszegi Járási Ügyészség a fiatalkorúval szemben folytatólagosan elkövetett rongálás bűntette és becsületsértés vétsége miatt emelt vádat.