Az asszony büntetőügyében kedden hirdetett nem jogerős ítéletet dr. Czipóth Edit bíró az egerszegi járásbíróságon. Eszerint P. Gyöngyvért bűnösnek mondta ki kétrendbeli kiskorú veszélyeztetésének, valamint kétrendbeli kapcsolati erőszak bűntettében, ezért 2 év, börtönben letöltendő szabadságvesztést szabott, a végrehajtást 5 év próbaidőre felfüggesztve. A bevezetőben említett eltiltás mellett kötelezte bíróság a vádlottat közel félmillió forint bűnügyi költség megfizetésére. A döntést az ügyész tudomásul vette, vádlott és védője enyhítésért fellebbezett.

A most elmarasztalt volt nevelőszülő közel húsz éve költözött Magyarországra Erdélyből. Gyermeke nem lehetett, az örökbefogadáson gondolkodott, de ezt nem engedélyezték számára pszichológusi vélemény, illetve agressziókezelési problémái miatt. Ezt nála a szakértői vizsgálat 2018-ban, majd később 2021-ben is megerősítette a nevelőszülősége kapcsán, és alkalmasságát attól tették függővé, hogy agressziókezelési tréningen vegyen részt folyamatos kontroll mellett. A szakvélemény tehát nem akadályozta meg a nevelőszülőségét, és 2014 decemberétől élettársával tófeji lakásukon viselte gondját az akkor 3 hónapos ikerlányoknak.

A büntetőeljárásában feltárt tények tények szerint a lányokkal szemben legalább négyéves koruktól testi fenyítést alkalmazott, megpofozta, esetenként testszerte fakanállal bántalmazta őket, ha szerinte rosszul viselkedtek: nem fogadtak szót, hisztiztek, veszekedtek, nem ettek meg valamilyen ételt, vagy éppen bekakiltak, bepisiltek. Egyiküket problémásabbnak találta a nevelőszülő, ő többször kapott a verésből. A fakanalas bántalmazás miatt a gyerekek végtagjain, hasukon, hátukon véraláfutások keletkeztek. A verések miatt a gyermekek féltek a nevelőanyjuktól, aki megtiltotta nekik, hogy a történtekről másnak is beszéljenek, mert akkor elviszik őket a családtól.

A bántalmazásokra 2021 szeptember 16-án derült fény, amikor a lányok már iskolába jártak, és a nevelők észrevették a verések nyomait. Intézkedésükre a gyerekeket két nap múlva kiemelték a családból, majd másik nevelőszülőnél helyezték el.

Az asszony az eljárásban végig tagadta a bűnösségét; a bírósági tárgyaláson az egyik alkalommal úgy fogalmazott: átverés áldozata vagyok. A gyerekek gyámját is hibáztatta, mert örökbe akarta adni a lányokat, pedig ő nagyon szerette őket. A testszerte talált bevérzéseket azzal magyarázta, hogy biztos az iskolában szerezték a gyerekek játék közben. A védekezését a bíróság nem fogadta el, mert cáfolták a tanúvallomások, a gyermekek által elmondottak, a szakértői vélemények.