Az elektromos járművek töltésénél, azok lehetőségeinek kiépítésénél ügyeljünk arra, hogy szakemberrel végeztessük az áramvételezési lehetőség kiépítését! Az otthoni barkácsolással előkészített töltési lehetőségek - akár egy rossz bekötés, vagy egy hibás vezeték – nem csak járművünkben tehet kárt, hanem akár ingatlanunkat is veszélybe sodorja! A töltési vételezés előtt ellenőrizzük a vezetékek állapotát, ha rendellenességet tapasztalunk, ne csatlakoztassunk rá eszközt! Töltés közben is - amennyiben lehetőségünk adja – inkább többször nézzünk rá a töltött jármű állapotára, elkerülve ezzel azt, hogy esetleg későn érzékelünk egy tüzet, ami akár nagyobb bajt is okozhat!

Indulás előtt minden egyes alkalommal igyekezzünk meggyőződni a rollerek, autók megfelelő állapotáról! Ha hibát észlelünk, például túlhevült akkumulátort érzékelünk, füstszagot érzünk, akkor ne induljunk el! Amennyiben menet közben érzékelünk problémát, akkor a járművel azonnal álljunk félre, állítsuk le, és igyekezzünk meggyőződni róla, hogy mi okozhatja a problémát! A járműtüzek akár pár perc alatt is porrá égethetik autónkat, rollerünk, vagy egyéb közlekedési eszközünket, ezért már az első pillanatban fontos, hogy ha tüzet látunk, azonnal hagyjuk el, szálljunk le! Amennyiben elektromos rollerünk menet közben kigyullad, saját testi épségünk kockáztatása nélkül igyekezzünk olyan helyre letenni, ahol mást a tűz nem veszélyeztet! (pl. száraz aljnövényzet). Amennyiben irodában, parkolóban, garázsban helyezzük el a rollert, győződjünk meg arról, hogy a közelében nincsenek éghető anyagok!

Jogszabály ugyan nem írja elő, de az autókban hasznos lehet egy porral oltó készülék, ezzel ugyanis egy kezdeti fázisban lévő tüzet rövid idő alatt még mi magunk is meg tudunk fékezni!

Baj esetén pedig azonnal tárcsázni kell a 112-es segélyhívó számot, és kérni kell a tűzoltók segítségét!

(Forrás: katasztrofavedelem.hu)