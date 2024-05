A katasztrófavédelem közlése szerint, vasárnap délelőtt tíz órától várják az érdeklődőket a „Nyitott szertárkapuk” elnevezésű programhoz csatlakozó vármegyei hivatásos tűzoltó-parancsokságok, önkormányzati tűzoltóságok és katasztrófavédelmi őrsök, amelyek egészen délután négy óráig lesznek látogathatóak az alábbi címeken:

Nagykanizsai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 8800 Nagykanizsa, Kossuth tér 25.

Zalakarosi Katasztrófavédelmi Őrs 8749 Zalakaros, Jegenye sor 8.

Letenyei Katasztrófavédelmi Őrs 8868 Letenye, Fenyő utca 1.

Zalaegerszeg Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 8900 Zalaegerszeg, Arany János u. 1.

Lenti Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 8960 Lenti, Béke u. 38.

Keszthely Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 8360 Keszthely, Deák F. u. 15.

Pacsa Katasztrófavédelmi Őrs 8761 Pacsa, Ady E. u. 9.

Akárcsak a tavalyi, nagy sikerrel zajlott programon, így ezúttal is lesznek próbariasztások, amiken keresztül a tűzoltók bemutatják, mi történik, amikor tűzesethez, balesethez riasztják őket. De megtekinthetőek lesznek a speciális járművek, felszerelések, és adott esetben ezeket ki is lehet próbálni, sőt, még tűzoltónak is be lehet majd öltözni a kicsiknek, nagyoknak egyaránt.

A hivatásos tűzoltó-parancsnokságok mellett az önkéntes tűzoltó egyesületek is várják majd a legkisebbeket és szüleiket az alábbi helyszíneken:

Körzeti Tűzoltó Egyesület Letenye 8868 Letenye, Kossuth u. 58.

Zalaistvánd Önkéntes Tűzoltó Egyesület 8932 Zalaistvánd, Ady E. u. 1.

Petőmihályfa Önkéntes Tűzoltó Egyesület 9826 Petőmihályfa, Dózsa u. 11.

Zalaszentgróti Önkormányzati Tűzoltóság 8790 Zalaszentgrót, Batthyányi L. u. 44.

Hévíz Önkéntes Tűzoltó Egyesület 8380 Hévíz, Sugár köz 1

A több éve nagy népszerűségnek örvendő országos program nem titkolt célja az, hogy közelebb hozza egymáshoz a civileket és a tűzoltókat azáltal, hogy ezen a napon az érdeklődők betekintést nyerhetnek a laktanyákban zajló mindennapokba, ezáltal megismerhetik a katasztrófavédelem egyik fontos szegmensét.

Találkozzunk május 26-án, a hónap utolsó vasárnapján, 10 és 16 óra között!