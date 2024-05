A katasztrófavédelem közlése szerint, a vármegye négy hivatásos tűzoltó-parancsoksága, három katasztrófavédelmi őrse és egy önkormányzati tűzoltósága délelőtt tízkor nyitotta meg kapuit a látogatók előtt, akik közelebbről is megtekinthették a tűzoltók felszereléseit, a speciális járműveket és arra is választ kaphattak, hogy vajon mit csinálnak a lánglovagok, ha riasztás van. Egyebek mellett vidám tűzoltójátékok is várták a fiatalokat, akik ezúttal is sok-sok kérdéssel érkeztek a tűzoltókhoz, és bizony, mindegyikre választ is kaptak. A délután négyig tartó program során a városok laktanyáit több százan keresték fel.

Zalában Lenti, Zalaegerszeg, Keszthely, Nagykanizsa, Pacsa, Zalakaros és Letenye, valamint Zalaszentgrót tűzoltói látták vendégül a kicsiket és családjaikat, öt helyszínen pedig a vármegyei önkéntes tűzoltók is megmutatták magukat.

A több éve nagy népszerűségnek örvendő "Nyitott szertárkapuk" program nem titkolt célja idén is az volt, hogy közelebb hozza egymáshoz a civileket és a tűzoltókat azáltal, hogy ezen a napon megismerhették a katasztrófavédelem egyik fontos elemét.