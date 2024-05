A történtek miatt büntetőeljárás indult, ebben nemrég készült el a vádirat. Ennek lényege szerint a tette miatt vádlottá lett 50 éves budapesti férfi fia ingatlant kívánt vásárolni Egerváron, ám az ügylet kapcsán polgári perbe bonyolódott a tulajdonos házaspárral. Az ingatlan vásárlására az apa adott pénzt a fiának, ezért a tulajdonosokkal szembeni követelés érvényesítése érdekében ő próbált meg többször is fellépni, de nem járt eredménnyel. Ezt követően elhatározta, hogy más úton jut hozzá a tartozás ellenértékéhez. Az elképzelése megvalósításához segítségül hívta 44 éves budapesti ismerősét azzal, hogy törjenek be az “adósai” egervári házába, és hozzanak el különböző értéktárgyakat.

Megbeszélésünknek megfelelően 2023. december 21-én személygépkocsival Egervárra utaztak, ahol a fiatalabb férfi az Ady utcai ház teraszablakát vascsővel betörte, a zárat felfeszítette, és a házból arany ékszereket, karórát, mobiltelefont lopott el 785 ezer forint értékben. Ezt követően az ingatlan hátsó kapuján távozott, a lopott holmit pedig elosztották egymás között.

A zalaegerszegi rendőrök hamar a nyomukra jutottak, megállapították, hogy a betörőre fekete autóban várt a társa, akivel aztán elhajtottak. A rendőrök azonosították a gépkocsi vezetőjét, a 44 éves budapesti férfit, akit 2024. január 2-án a fővárosban fogtak el. Társa 2024. január 15-én önként feladta magát, és beismerő vallomást tett. A bűncselekménnyel okozott kár lefoglalással és a visszaadással részben megtérült.

A Zalaegerszegi Járási Ügyészség a többszörösen büntetett előéletű férfiak – akik közül a fiatalabb jelenleg is letartóztatásban van – lopás bűntette miatt emelt vádat, és börtönbüntetés kiszabására tett indítványt közölte a büntetőeljárásról tájékoztatva dr. Jánky Judit megyei főügyészségi sajtószóvivő. AG