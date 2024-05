Ennek lényege szerint a tette miatt vádlottá lett 44 éves kallósdi férfi 2022. december 11-én délután Keszthely külterületén, a 71-es számú főúton Fenékpuszta felől Zalaegerszeg irányába tartott személygépkocsival. A 71-es és a 75-ös főút körforgalmú kereszteződéséhez érve az elsőbbséget meg nem adva szabálytalanul eléje vágott autójával egy nő, amitől a kallósdi férfi indulatba jött. Nyomába eredt az előtt körülbelül 75 km/h sebességgel Zalaegerszeg felé haladó személygépkocsinak, megelőzte 100-105 km/h sebességgel, majd azonnal fékezett és 45 km/h-nál alacsonyabb tempóra lassított. Ezt észlelve a lehagyott járművet vezető nő visszaelőzte volna a kallósdi férfi gépkocsiját, ám ebben megakadályozta az indulatos sofőr, hirtelen gyorsított, autóját balra kormányozta, áttért a főút bal oldali forgalmi sávjába, ezzel intenzív fékezésre kényszerítette az előzésre készülő nőt. Ezt követően a kallósdi férfi többször is forgalmi ok nélkül lassított, illetve a jobb oldali forgalmi sávban jobbra-balra kormányozta gépkocsiját, ezzel végül megállásra tudta kényszeríteni a mögötte haladó autót. Ekkor a kallósdi férfi is megállt, odament a nőhöz és indulatosan számon kérte, majd ezt követően elhajtott.

A vádirat megfogalmazása szerint a kallósdi férfi magatartásával megszegte a KRESZ előírásait, mert balra húzódással akadályozta az előzés végrehajtását; ezzel közvetlen veszélynek tette ki a másik autós testi épségét. A Zalaegerszegi Járási Ügyészség a férfival szemben közúti veszélyeztetés bűntette miatt emelt vádat, közölte a büntetőeljárásról tájékoztatva dr. Jánky Judit, a megyei főügyészség sajtószóvivője.