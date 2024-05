Azért, hogy elkerüljük, vagy minimalizáljuk a károkat, mi magunk is sokat tehetünk. Első lépésként ajánlatos a katasztrófavédelem ingyenesen letölthető applikációjának, a VÉSZ-nek a telepítése, hiszen a program időjárási előrejelzéseket is közöl még jóval azelőtt, hogy azok bekövetkeznének.

Ilyen viharos szél előtt a házak környékéről érdemes összegyűjteni és fedett helyre vinni azokat a tárgyakat, amelyeket a szél felkaphat és kárt okozhat velük. Szélviharban akkor járunk el a legjobban, ha összepakolunk tehát az udvaron, elhalasztjuk a kinti tevékenységeinket (kerti munka stb.), tüzet pedig nem rakunk semmilyen kültéri helyszínen, hiszen egy felkapott apró parázs könnyedén terebélyes tüzet okozhat szabad téren, de akár ingatlanoknál is.

Ilyenkor nem érdemes autóinkkal fák alá parkolni és kerüljük azt, hogy recsegő, ropogó faágak, fák közelébe menjünk! Ha leszakadt villanyvezetéket, vagy más egyéb vezetéket látunk, ne menjünk a közelébe, inkább jelezzük a szolgáltató irányába! Ha egy kidőlt, kisebb fa, vagy akár ágak állják útját autónknak, akkor távolítsuk el az útról, azonban ha nagyobb fa dőlt az úttestre, akkor értesítsük a tűzoltókat!

Házunk, lakásunk ablakait érdemes csukva tartani, és figyeljük a szén-monoxid-érzékelőnket is, hiszen a szél visszanyomhatja a levegőt a kürtőkbe! Ha nagyon erős a szél, inkább áramtalanítsuk otthonunkat és készüljük fel akár egy hosszabb áramkimaradásra is!

Gondoskodjunk vízelvezető árkaink tisztán tartásáról is! Nem ritka manapság, hogy pár óra leforgása alatt nagy mennyiségű csapadék hullik egy adott területre. Éppen ezért fontos, hogy a vízelvezető árkainkat is tisztán tartsuk, ellenkező esetben ugyanis azok túltelítődöttsége problémát okozhat akár a közlekedésben, akár saját ingatlanunkban is. A saját ingatlanunk előtti árkok tisztítása a mi feladatunk, oda vágástéri hulladékot, kommunális szemetet és egyéb tárgyakat elhelyezni veszélyes! Akik már kitisztították árkaikat, a nagyobb esőre való felhívás előtt gondosan nézzék át a területet, és ha szükséges, ismételjék meg a műveletet!

Baj esetén pedig hívni kell a 112-őt, és kérni kell a tűzoltók segítségét!

Forrás: katasztrofavedelem.hu