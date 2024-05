Az adóhatóság közlése szerint a pénzügyőrök az M43-as autópálya mellett ellenőriztek egy bolgár furgont, ami a fuvarokmányok alapján függönyöket szállított. Az ellenőrzés kezdetén az 52 éves sofőr ügybuzgóságával hívta fel magára a figyelmet: folyamatosan a járműből kipakolt dobozokat rendezgette, ügyelve arra, hogy egymásra helyezve pontosan illeszkedjenek. Bízott abban, hogy a járőrök csak a raktér hátuljába akarnak benézni, azonban, amikor az egyenruhások kopogtatni kezdték a gépkocsi oldalfalait, viselkedése hirtelen megváltozott, arca elsápadt, de nem alaptalanul. A pénzügyőrök különféle márkájú cigarettákat találtak a furgon oldalfalaiban, majd az is kiderült, hogy a dobozok is csak részben voltak függönyökkel tele. Összesen 8770 doboz magyar zárjegy nélküli füstölnivalót és 20 liter ismeretlen eredetű alkoholterméket szállított illegálisan, amelyek értéke csaknem húszmillió forint volt. A sofőr – aki nyilatkozata szerint maga rejtette el a Hollandiába szánt holmikat – már csak a pénzügyi nyomozók kíséretében hagyhatta el a helyszínt. A pénzügyőrök a dohányterméket és az alkoholt lefoglalták, jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt is eljárást indítottak. A férfi közel harmincmillió forint bírságra is számíthat.