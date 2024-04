A letartóztatási indítvány szerint a szentpéterúri férfi párja szexuális szolgáltatásokat kínáló internetes oldalon hirdette magát, ahol a későbbi áldozat, egy 51 éves osztrák férfi kapcsolatba lépett vele, majd napokig telefonos alkalmazáson beszélgettek, és megegyeztek, hogy 2024. április 2-én délután találkoznak Zalaegerszegen egy áruházi parkolóban. Ezt megelőzően és a találkozáskor is megállapodtak abban, hogy az osztrák férfi fizetni fog a nőnek az ismerkedésért. A beszélgetésük alatt odament hozzájuk a nő párja, és ő is közölte, hogy a társalgás, az ismerkedés is pénzbe kerül. Megállapodtak 20 ezer forintban, majd a nő és alkalmi ismerőse az áruház mögötti füves területre mentek, ahova rövid idő elteltével követte őket a szentpéterúri férfi, újra figyelmeztette az osztrák férfit, hogy a nő társasága nincs ingyen, adja oda a pénzt, majd a társával együtt elkezdték az osztrák férfin a ruhát tapogatni, keresték a pénztárcáját, lökdösték, az ingét rángatták, miközben követelték tőle a fizetséget. A támadásban az osztrák férfi elesett, majd miután felkelt és távozott volna, a szentpéterúri férfi többször annyira megütötte fejét, hogy felrepedt a szemöldöke. A szentpéterúri férfi ekkor kést vett elő, és azzal fenyegetve fizetésre szólította fel áldozatát, aki ennek hatására előhúzta a tárcáját, amit azonban támadója kivette a kezéből, és kiemelt belőle egy 10 ezer forintos, valamint egy 50 eurós bankjegyet, majd fenyegetően közölte az osztrák férfival, ne hívja a rendőrséget, mert meg fogja találni őt.

Mivel a szentpéterúri fiatalemberrel szemben vagyon elleni erőszakos bűncselekmény és testi sértés bűntette miatt már van folyamatban büntetőeljárás, az ügyészség a bűnismétlés megakadályozása érdekében indítványozta a letartóztatását. Az ügyben pénteken délelőtt dönt a nyomozási bíró, közölte dr. Németh Eszter, a megyei főügyészség helyettes sajtószóvivője.