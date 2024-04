Ennek lényege, hogy egy család 2023 májusában költözött be eszteregnyei családi házába. Ezt követően kényszerűen azzal szembesültek, hogy szemközti szomszédjuk, egy 39 éves férfi és élettársa heti rendszerességgel zajos bulikat tart, akár több napon át is. A nagy hangerő miatt a családfő 2023. június 22-én rendőrt hívott, ugyanis amikor szóvá tette a szomszéd élettársának a mulatozást, a nő szidalmazások közepette közölte, akkor zenélnek, amikor akarnak.

Nem sokáig tartott a nyugalom, mert 2023. július 5-én a munkából hazatérő férfi ismét azt tapasztalta, hogy szembeszomszédnál nagy hangerővel szórakoznak, ezért este bejelentést tett a rendőrségre. A kiérkező járőrök figyelmeztették a bulizó, már ittas férfit az együttélési szabályok betartására. A rendőrök távozása után a figyelmeztetés miatt is ingerültté vált ittas férfi átment a szomszédja kapujához, és trágár stílusban szóvá tette a rendőrök értesítését, majd hazament. Ekkor a pihenésben rendszeresen megzavart szomszéd a saját udvarában többször a levegőbe lőtt az engedéllyel tartott gáz-riasztó fegyverével. A részeg férfi ezt meghallva még ingerültebb lett, és visszatért az utca túloldalára, ismét kérdőre vonta a szomszédját, ebből veszekedés kerekedett, ennek során az ittas férfi fenyegető mozdulatok kíséretében, válogatott trágár szavakkal megöléssel fenyegette meg a szomszédját. A továbbiaknak az vetett véget, hogy a fenyegetőző részeg férfit az élettársa és náluk bulizó két vendég megfékezte és elvitte a kapuból. Az Eszteregnyére májusban beköltözött család látva, hogy lakásuk pihenésre és nyugalomra alkalmatlanná vált, a fenyegetéseket követően rövid időn belül elköltözött, az ingatlant eladásra meghirdette.

A 39 éves eszteregnyei férfival szemben a Nagykanizsai Járási Ügyészség zaklatás vétsége miatt emelt vádat, közölte az ügyről tájékoztatva dr. Németh Eszter, a megyei főügyészség helyettes sajtószóvivője.