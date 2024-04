Eszerint az ügy elsőrendű vádlottja, egy 29 éves lovászi férfi és 22 éves társa – a másodrendű vádlott – 2022 decemberében falubeli ismerősüknél jártak vendégségben, és a házigazda körbe vezette őket, így láthatták a garázsában tárolt nagyobb mennyiségű műszaki cikket, gépeket, szerszámokat. A fiatalabb férfi a látogatást követően – kihasználva azt, hogy vendéglátójuk hosszabb időre elutazott - elhatározta, hogy a műszaki cikkeket ellopja, ezért a társát próbálta rábírni, hogy együtt törjenek be, de ötlete nem talált meghallgatásra. Ezt követően a 22 éves férfi 2022. december 16-án hajnalban egyedül tért vissza a házhoz, bement az udvarra, a lakattal lezárt garázs ajtaját feltörte, majd elektromos munkagépeket vitt magával. A közel 600 ezer forintot érő zsákmányát a lakóhelyére szállította, majd felhívta 29 éves társát, és elmondta neki, egyedül is sikeresen elkövette a betörést. Ekkor az idősebb férfi kíváncsiságból elment megnézni az ellopott gépeket. A tolvaj pedig a zsákmány értékesítéséhez segítséget kért telefonon egy 23 éves letenyei férfitól, aki aznap elment megnézni a műszaki cikkeket – így lett ő az ügyben a harmadrendű vádlott. A letenyei ismerős tudva, hogy a gépek lopásból származnak, bevonta az üzletbe egy 41 éves letenyei férfi ismerősét, akinek 210 ezer forintért eladták a kisgépeket, majd együtt elszállították hozzá, ő emiatt vált az ügy negyedrendű vádlottjává.

Mivel a 29 éves lovászi férfi látta, hogy a lopott szerszámok eladásából pénzhez lehet jutni, másnap ő is elment a társa által feltört garázshoz, és 200 ezer forint értékben munkagépeket lopott el, ezeket pedig 80 ezer forintért eladta az ismerősének.

A Lenti Járási Ügyészség a lovászi férfiak ellen lopás bűntette és bűnpártolás vétsége, míg letenyei társaikkal szemben pénzmosás bűntette miatt emelt vádat.