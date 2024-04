A viselkedése miatt vádlottá lett 36 éves lendvajakabfalvi férfi 2023. március 6-án délután, Lentiben egy irodaházban keveredett vitába az ott dolgozó férfival, akit szidalmazott, meglökött, még az iroda berendezési tárgyait is összetörte, a megtámadott áldozatát pedig megfenyegette, hogy ne merje feljelenteni, mert annak komolyabb következményei lesznek. Az irodai dolgozói a történtekről értesítette munkáltatóját, aki bejelentést tett Lenti Rendőrkapitányságon, majd a kiérkező járőröknek beszámoltak a történtekről, ami alapján nyomozás indult garázdaság vétsége miatt.

Másnap reggel a lendvajakabfalvi férfi ismét az irodaházba ment, ahol az iroda bezárt üvegajtaja előtt kérte az alkalmazottat, hogy engedje be, mert szeretné vele az előző nap történteket megbeszélni. Miután ez nem történt meg, a lendvajakabfalvi férfi számon kérte a rendőrségi feljelentést, és arra kérte, hogy menjen be a rendőrségre, és vonja vissza a reá tett terhelő kijelentéseit. Elutasításban volt része, mire indulatba jött, az alkalmazott és családjának megölésével fenyegetőzött, hogy ezzel rábírja az irodai dolgozót vallomása megváltoztatására. A fenyegetéstől megijedt alkalmazott próbálta megnyugtatni az indulatba jött férfit, de ő továbbra is kiabált és megöléssel fenyegetőzött. Az irodavezető ez alkalommal kihívta is rendőröket, akik a magáról megfeledkezett férfit előállították.

A Lenti Járási Ügyészség a lendvajakabfalvi férfival szemben hatósági eljárásban elkövetett kényszerítés kísérlete miatt emelt vádat, melyben 10 hónap, de végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta., közölte az eljárásról tájékoztatva dr. Németh Eszter, a megyei főügyészség helyettes sajtószóvivője.