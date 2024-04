Az adóhatóság keresőkutyája tévedhetetlenül megtalálta a csemegék közé rejtett több mint négyezer doboz cigarettát egy belga autóban. A NAV Bevetési Igazgatósága közlése szerint a pénzügyőrök a nagylaki határátkelőnél állítottak meg a belga, Mercedes típusú furgont, ami különböző élelmiszereket szállított. A plafonig pakolt rakteret Lili – a NAV Bevetési Igazgatóság cigarettakereső kutyája – alaposan körbeszaglászta, mit sem törődve a csemegékkel. A raktér hátsó falánál sorakozó legális áruk mögé összesen 4 530 doboz bolgár zárjegyes cigaretta rejtőzött. Az egyenruhások a teljes árukészletet megvizsgálták, kiderült, hogy a sofőr a csempészcigaretta mellett körülbelül 90 liter alkoholfélt is megpróbált eljuttatni Belgiumba. A 25 éves férfi feszengő mosollyal csak annyit mondott a járőröknek, hogy ez a próbálkozás most nem sikerült. A járőrök a tízmillió forintot meghaladó értékű dohányárut és alkoholt lefoglalták. Jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt indítottak eljárást, a fiatalember több millió forint bírságra is számíthat.