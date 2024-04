A 39 éves férfi ingatlanánál talált kábítószer miatt büntetőeljárás indult, ebben nemrég készült el a vádirat. Ennek lényege szerint a Lentiben élő férfi 2023 tavaszán Ausztriában vásárolt cannabismagokat ültetett el hegyi ingatlana kertjében, és az ültetvényt biztonsági kamerával is védte. A magokból kifejlődött 21 tő cannabisnövényt saját elfogyasztásra termesztette, de ezen túlmenően is szerzett be marihuánát. Ennek egy részét 2023 őszén elfogyasztotta, a maradékot pedig a hegyi pincéjében tartotta. A cannabisnövényeket és a marihuánát a nyomozó hatóság a férfitől lefoglalta.

A Lenti Járási Ügyészség a férfivel szemben kábítószer birtoklásának bűntette miatt emelt vádat, közölte a büntetőeljárásról tájékoztatva dr. Németh Eszter, a megyei főügyészség helyettes sajtószóvivője.