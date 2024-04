A gépkocsiban két gyermek is utazott, akiket a sofőr Franciaországba vitt a szülők kérésére baráti alapon. Az autó átvizsgálásakor az utastérből előkerült pótkerekek tompa hangja arról árulkodott, hogy nem csupán szívességi fuvarról lehet szó. A kerekekből 800 doboz magyar zárjegy nélküli cigaretta került elő, a poggyászból pedig 50 üveg alkohol. A 37 éves gépjárművezető bevallotta, hogy az illegális termékeket ő rejtette el. Alig néhány órával később egy 45 éves bolgár asszony bukott le a pénzügyőri ellenőrzésen, aki két fiával szintén Franciaországba tartott, és őt is Letenye térségében állították meg. A járőrök a pótkerék helyénél észrevették, hogy az autó egész padlózatát cigarettával tömték meg, ezért kiszedték az üléseket. Az alvázból összesen 1180 doboz csempészáru bukkant elő. A nő elárulta, hogy úgy gondolta, ha ráülnek a cigarettákra, nem buknak le. A pénzügyőrök összesen 1980 doboz magyar zárjegy nélküli cigarettát foglaltak le több, mint ötmillió forint értékben. Az elkövetőknek jövedéki törvénysértés mellett költségvetési csalás bűncselekmény miatt is felelniük kell, mellette pedig több millió forint bírságra is számíthatnak.