A vármegyei lakástüzekben összesen négyen sérültek meg. Az égő épületek oltásához 91 tűzoltójárművel vonultak a zalai egységek, akiknek több mint 30 órába telt a lángok megfékezése.

A leghosszabb beavatkozás január 24-én Kallósdon volt, ahol egy 100 négyzetméteres lakóház égett teljes terjedelmében. Az ott lakó idős hölgy elhunyt, az épület belsejébe való bejutást és oltást pedig a felhalmozott szemét, hulladék nehezítette.

Akárcsak országosan, úgy Zalára is jellemző, hogy a lakástüzek jelentős része a kéményben keletkezett, ezután a nappalik, hálószobák és a konyhák következtek. Éppen ezért a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ismételten felhívja a lakosság figyelmét, hogy a megelőzés érdekében éljen az ingyenes kéményseprés lehetőségével, emellett évente egyszer ellenőriztesse a fűtőeszközeit is. Ha régebben épült épületben lakunk, időközönként érdemes szakemberrel felülvizsgáltatni az otthonunk elektromos rendszerét is.

A lakástüzek megelőzése érdekében tanácsos a konyhába, hálószobába és a nappaliba füstérzékelőt szerelni a mennyezetre. Olyan füstérzékelők is beszerezhetőek, amelyek füst esetén nemcsak hangosan sípolnak, hanem jelzést is küldenek az okostelefonra. Ez praktikus megoldás lehet idős, egyedül élő hozzátartozóink védelmére. Beszédes adat, hogy a tűzzel érintett ingatlanok egyikében sem volt füstérzékelő, pedig az eszköz idejekorán jelez, ha baj van. A legtöbb lakástűz nyílt láng használatára, valamilyen elektromos vagy fűtési hibára, illetve főzésre vagy dohányzásra vezethető vissza.

Az első negyedévben a vármegyei katasztrófavédelem 6 esetben indított tűzvizsgálati eljárást a tűz pontos keletkezési helyének, idejének és okának feltárására. Az ingatlanokban összesen 719 négyzetméteren pusztítottak a lángok.

A szén-monoxiddal kapcsolatos riasztások szempontjából jobb a helyzet, hiszen a tűzoltók 15 helyszínre vonultak három hónap alatt. A helyszínek döntő többségében az ingatlan rendelkezett szén-monoxid-érzékelővel, így ott mérgezés, vagy egyéb baj nem is történt.

Akkor keletkezik szén-monoxid, ha beltérben nyílt láng ég, és az nem kap elegendő oxigént. A levegő-utánpótláshoz kevés, ha néha kinyitják az ablakot. Állandó és automatikus szellőzésre van szükség, az ablakokba légbevezetőt kell szerelni. Emellett erősen ajánlott egy CO-érzékelő mielőbbi beszerzése!

(Forrás: katasztrofavedelem.hu)